Неймара публично унизили перед всем ПСЖ

Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар был привселюдно отчитан спортивным директором Леонардо.

Неймар

В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков команди из-за несвоевременной явки на предсезонку, сообщает Diario Sport.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 июля самый дорогой футболист мира бразилец Неймар не явился на первую тренировку французского ПСЖ, который начал подготовку к новому сезону.

Напомним, Неймар намерен покинуть французскую команду. Переговоры о трансфере бразильца ведет "Барселона".

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