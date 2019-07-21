Неймара публично унизили перед всем ПСЖ

Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар был привселюдно отчитан спортивным директором Леонардо.
Неймар
В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков команди из-за несвоевременной явки на предсезонку, сообщает Diario Sport.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 июля самый дорогой футболист мира бразилец Неймар не явился на первую тренировку французского ПСЖ, который начал подготовку к новому сезону.
Напомним, Неймар намерен покинуть французскую команду. Переговоры о трансфере бразильца ведет "Барселона".
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