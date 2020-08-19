Неймара могут отстранить от финала ЛЧ из-за нарушения "коронавирусных" правил

Михаил Морозов Футбол 10:50, 19.08.2020

Звезда ПСЖ Неймар может быть отстранен от финала Лиги чемпионов из-за того, что он нарушил "коронавирусный" протокол УЕФА.

В объективы телекамер попал момент, на котором бразилец обменивается футболками с игроком "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом после окончания полуфинала ЛЧ между командами.

Согласно медицинским правилам УЕФА в условиях коронавируса, "футболистам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками". В обратном случае это может привести к "дисциплинарным санкциям". Ранее на ESPN появилась информация о том, что за нарушение этого пункта игрок будет вынужден отправиться на 12-дневную самоизоляцию.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в воскресенье, 23 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ уверенно разобрался с "Лейпцигом" и стал первым финалистом ЛЧ.

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