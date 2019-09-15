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15 сентября • обновлено в 16:52
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Неймар забил эффектный победный гол "ножницами" на 92-й минуте - опубликовано видео

1.7т Читать материал на украинском

Бразильский нападающий парижского "Пари Сен-Жермен" Неймар отметился роскошным ударом в 5-м туре чемпионата Франции по футболу.

Игрок сборной Бразилии впервые появился на поле в составе ПСЖ с мая этого года и забил единственный гол в игре на 92-й минуте. Получив острый прострел с фланга бразилец сложился и "ножницами" отправил круглого от штанги четко в ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Неймар выдвинул "Барселоне" ультиматум.

Позже Месси прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда ПСЖ Неймара в каталонскую команду.

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Персона
Неймар
Место
Франция
Тег
ПСЖ
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