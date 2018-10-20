Неймар выдвинул требование "Барселоне"

Форвард ПСЖ Неймар подал в суд на каталонскую "Барселону". Бразильский футболист требует, чтобы "сине-гранатовые" выплатили ему 28,5 млн евро.

После продления контракта с "Барселоной" Неймар собирался получить 40 млн евро. Из них 14 млн бразильцу заплатили сразу, а остальные должны были заплатить позже. Однако из-за трансфера форварда во французский ПСЖ каталонцы отказались выплачивать своему бывшему игроку такую сумму. Именно оставшиеся 26 млн и 10% за моральный ущерб собирается отсудить у "сине-гранатовых" Неймар.

Месси, Неймар и Суарес REUTERS

В свою очередь "Барселона" подала в суд на бразильца с требованием возместить им 75 млн евро за трансфер в "ПСЖ".

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация, что каталонский клуб собирается вернуть звездного футболиста, который и сам не против вновь играть в Испании. Но вице-президент "Барселоны" опроверг эти слухи.

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