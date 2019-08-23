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Неймар выдвинул "Барселоне" ультиматум

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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поставил ультиматум "Барселоне", требуя у нее как можно быстрее решить вопрос с его трансфером.

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец и его окружение требуют от "Барселоны" ускорить процесс перехода, а также заплатить ПСЖ ту сумму, которую он требует. Неймар намерен в ближайшее время получить ясность относительно своего следующего клуба, в противном случае он рассмотрит варианты, не связанные с Каталонией.

Неймар

Неймар

EFE

Также отмечается, что "Барселона" требует от Неймара публичного заявления о желании вернуться в каталонский клуб. Сам бразилец не готов пойти на такой шаг, поскольку это автоматически закроет для него варианты трансфера в "Реал" и "Ювентус", которые также проявляют интерес к бразильскому форварду.

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Ожидается, что "Барселона" сегодня, 23 августа, сделает новое предложение по трансферу игрока.

Нынешним летом каталонцы уже совершили два крупных трансфера, купив полузащитника Френки де Йонга у "Аякса" и нападающего Антуана Гризманна у "Атлетико".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неймара отстранили от тренировок в ПСЖ.

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Тема
Трансферы
Персона
Неймар
Теги
ФК Барселона ПСЖ
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