Неймар устроил бойкот в ПСЖ

Самый дорогой футболист мира бразилец Неймар не явился на первую тренировку французского ПСЖ, который начал подготовку к новому сезону.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, к нападающему будут применены санкции.

"В этот понедельник, 8 июля, Неймар был вызван для возобновления тренировок с основной командой ПСЖ. "Пари Сен-Жермен" выяснил, что игрок не появился в согласованное время и место без предварительного разрешения клуба. ПСЖ сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры", – говорится в заявлении чемпионов Франции.

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Неймар twitter.com/psg_inside

Напомним, Неймар намерен покинуть французскую команду. Переговоры о трансфере бразильца ведет "Барселона".

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