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23 января • обновлено в 13:54
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Неймар унизил соперников пасом задницей: момент попал на видео

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Бразильский футболист "ПСЖ" Неймар исполнил издевательскую передачу пятой точкой в полуфинальном матче Кубка французской лиги против "Реймса".

"Неймар не имеет ни капли уважения, черт возьми", – подписал короткое видео с пасом бразильца один из фанатов парижского клуба у себя в Twitter.

Неймар

Неймар

Стоит отметить, что Неймар провел на поле все 90 минут, сумев отличиться результативной передачей, а его команда одержала разгромную выездную победу со счетом 3:0 и вышла в финал соревнования, где сыграет против "Лиона".

В нынешнем сезоне бразилец забил 11 голов в 12 матчах французского чемпионата.

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Как сообщал OBOZREVATEL, невероятный гол был забит во время товарищеского любительского футбольного матча в Турции.

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Персона
Неймар
Место
Франция
Тег
ПСЖ
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