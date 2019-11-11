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11 ноября • обновлено в 12:59
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Неймар прокомментировал грандиозный скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

1.6т Читать материал на украинском

Форвард ПСЖ Неймар выразил поддержку полузащитнику "Шахтера" Тайсону, который пострадал от проявления расизма в матче с "Динамо".

"Нет расизму", – написал Неймар в сториз Instagram, опубликовав скриншот со скандальными эпизодами поединка.

Неймар

Неймар

Instagram Неймара

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону футболистов "горняков". Арбитр прервал игру на три минуты, уведя команды с поля. Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что после возобновления игры получил красную карточку.

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Тема
Динамо - Шахтер
Персоны
Неймар Тайсон
Тег
ФК Шахтер
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