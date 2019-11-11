Неймар прокомментировал грандиозный скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

Форвард ПСЖ Неймар выразил поддержку полузащитнику "Шахтера" Тайсону, который пострадал от проявления расизма в матче с "Динамо".
"Нет расизму", – написал Неймар в сториз Instagram, опубликовав скриншот со скандальными эпизодами поединка.
Неймар
Instagram Неймара
Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону футболистов "горняков". Арбитр прервал игру на три минуты, уведя команды с поля. Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что после возобновления игры получил красную карточку.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором призвало расследовать произошедший инцидент
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