Неймар проиграл суд "Барселоне" и должен заплатить почти 7 миллионов евро

Бразильский футболист ПСЖ Неймар проиграл суд "Барселоне" и теперь должен выплатить бывшему клубу 6,7 миллионов евро.

Как сообщается на официальном сайте каталонской команды, ранее звездный игрок, который перешел во французский клуб летом 2017 года, подал иск к "Барселоне", потребовав выплатить ему 43,6 миллионов евро в качестве бонуса за подписание контракта с клубом в 2016 году. Суд отклонил требования Неймара и обязал его выплатить "сине-гранатовым" 6,7 миллионов евро. Футболист может подать апелляцию на это решение.

Напомним, что бразилец защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. В составе каталонцев он завоевал Лигу чемпионов 2014/15, два чемпионата Испании в сезонах 2014/15 и 2015/16 и Кубок Испании 2013/14. В 2017 году ПСЖ заплатил за бразильца рекордные 222 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший спортивный директор "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, как экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин отказался от подписания тогда еще 16-летнего Неймара в московский клуб.