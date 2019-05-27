Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

В Украине, как и во всем мире, продолжаются квалификации крупнейшего в мире международного чемпионата по уличному футболу в формате 5х5! В Украине отборы уже прошли в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, а совсем недавно - во Львове и Виннице!

Во Львове победа далась нелегко, ведь в течение двух дней соревновались более 50 львовских команд, каждая из которых ставила целью участие в Национальном финале. Но достичь этого удалось только двум сильнейшим! Ими стали - уже известная команда JUVE, которая в третий раз участвует в турнире, и которая в первый день отбора с разгромным счетом 5:0 одержала победу над командой Старява. Во второй день финальный матч с командой Drakarus и счетом 4:1 победно завершили AJAX. Именно JUVE и AJAX будут представлять Львов в Национальном финале.

Отборочный турнир в Виннице прошел как ураган, ведь погода причинила немало хлопот организаторам и участникам. Среди 28 команд, которых не испугал дождь и ветер, победителями стали - уже тоже не новички на этом турнире - ИнБев Житомир, а второй билет на Национальный турнир получила команда Sly_foxes.

Напомним, что Red Bull Neymar Jr's Five - это авторский турнир бразильской звезды Неймара, с уникальными правилами. Формат - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Матч длится 10 минут, или пока не выбьют последнего игрока команды. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Команды начинают свой путь от локальных отборов, через Национальный финал, и до Мирового Финала, который состоится в июле в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия. Как всегда, подарком для победителей станет встреча с легендарным Неймаром и игра против талантливого бразильца и его товарищей по команде.

Украинские отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five уже состоялись в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Виннице и Львове.

Впереди еще квалификации в Ивано-Франковске, Луцке, Харькове и Киеве. В Киеве отборочный турнир пройдет 8 и 9 июня.

Победители локальных квалификаций встретятся 22 июня в Национальном финале в Киеве, который определит лучшую команду Украины, что получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Успейте зарегистрировать свою команду!

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