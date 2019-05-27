ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

486Читать материал на украинском

В Украине, как и во всем мире, продолжаются квалификации крупнейшего в мире международного чемпионата по уличному футболу в формате 5х5! В Украине отборы уже прошли в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, а совсем недавно - во Львове и Виннице!

Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

Во Львове победа далась нелегко, ведь в течение двух дней соревновались более 50 львовских команд, каждая из которых ставила целью участие в Национальном финале. Но достичь этого удалось только двум сильнейшим! Ими стали - уже известная команда JUVE, которая в третий раз участвует в турнире, и которая в первый день отбора с разгромным счетом 5:0 одержала победу над командой Старява. Во второй день финальный матч с командой Drakarus и счетом 4:1 победно завершили AJAX. Именно JUVE и AJAX будут представлять Львов в Национальном финале.

Отборочный турнир в Виннице прошел как ураган, ведь погода причинила немало хлопот организаторам и участникам. Среди 28 команд, которых не испугал дождь и ветер, победителями стали - уже тоже не новички на этом турнире - ИнБев Житомир, а второй билет на Национальный турнир получила команда Sly_foxes.

Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

Напомним, что Red Bull Neymar Jr's Five - это авторский турнир бразильской звезды Неймара, с уникальными правилами. Формат - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Матч длится 10 минут, или пока не выбьют последнего игрока команды. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

Команды начинают свой путь от локальных отборов, через Национальный финал, и до Мирового Финала, который состоится в июле в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия. Как всегда, подарком для победителей станет встреча с легендарным Неймаром и игра против талантливого бразильца и его товарищей по команде.

Украинские отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five уже состоялись в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Виннице и Львове.

Впереди еще квалификации в Ивано-Франковске, Луцке, Харькове и Киеве. В Киеве отборочный турнир пройдет 8 и 9 июня.

Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

Победители локальных квалификаций встретятся 22 июня в Национальном финале в Киеве, который определит лучшую команду Украины, что получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Неймар продолжает поиск нового чемпиона своего авторского турнира

Успейте зарегистрировать свою команду!

Детали и регистрация на сайте.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения