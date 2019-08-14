Неймар отстранен от тренировок ПСЖ

Руководство ПСЖ отстранило Неймара от тренировок, сообщает Esporte Interativo. По данным источника, бразилец не будет тренироваться с одноклубниками до тех пор, пока не решится его будущее.

Неймар

ПСЖ занимается поиском подходящей команды для 27-летнего нападающего. Сейчас руководство выбирает между "Барселоной" и "Реалом".

Напомним, Неймар не был вызван на матч 1-го тура Лиги 1 ПСЖ и "Ним" (3:0).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бразильский нападающий французского был привселюдно отчитан спортивным директором ПСЖ Леонардо.

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