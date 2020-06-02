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2 июня • обновлено в 14:44
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Неинтересно, кто на первом месте в Украине – российский комментатор

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Известный российский комментатор Георгий Черданцев считает, что чемпионаты Беларуси и Украины не заслуживают особого внимания и должны интересовать только местных болельщиков.

"Честно отвечу и скажу, что белорусский футбол не тот турнир, который заслуживает много внимания. Это локальное соревнование, которое должно интересовать только местных. Для того чтобы выходить на международный уровень, класс игроков должен быть на порядок выше. Но это история про любой другой чемпионат всех постсоветских стран. Например, я даже не знаю, кто на первом месте в Украине. Неинтересно", – цитирует слова Черданцева издание Прессбол.

Георгий Черданцев

Георгий Черданцев

Матч ТВ

Он также заявил, что чемпионат России входит в шестерку лучших первенств Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черданцев уже не впервые открыто критикует украинский футбол. После выхода "Днепра" в финал Лиги Европы 2015 года он заявил, что турнир "пора закрывать", и был высмеян в сети.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
чемпионат Беларуси Премьер-лига Украины
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