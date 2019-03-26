"Неинтересно играть": экс-капитан "Динамо" не хочет возвращаться в Украину

Бывший игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк, который в зимнее трансферное окно перешел на правах аренды в турецкий "Ризеспор", не желает возвращаться в Украину. Футболисту неинтересно играть в чемпионате нашей страны.

"Я — игрок "Динамо" Киев, у меня есть контракт с этой командой. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. И, имея контракт, я не хочу возвращаться сюда, не конкретно в "Динамо". Мне не интересно играть в Украине. Это сложно объяснить. Возможно пройдет неделя-две, и начнется национальный подъем. Может у меня какой-то творческий стресс, я не знаю", — сделал откровенное признание Морозюк в интервью программы Бомбардир.

Николай Морозюк ФК Динамо Киев

Также экс-капитан "Динамо" рассказал о том, как чувствует себя в новой стране и в новом клубе.

"Для меня это — перезагрузка, новый этап в моей жизни, у меня не было такой практики. Я играл всю жизнь в Украине. Но это очень интересно. Не знаю, как оно сложится в дальнейшем, но, если честно, я хочу остаться. Не знаю, где я останусь, но я не хочу возвращаться в Украину", — подытожил Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Прийма объяснил, почему отказался от предложения подписать контракт с российской "Кубанью". Защитник солигорского "Шахтера" принял такое решение из-за военных действий на востоке Украины.

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