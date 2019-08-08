"Недопустимо": известный футболист отказался играть "в России, воюющей с Украиной"

Украинский защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев, ранее выступавший за "Олимпик", "Ворсклу" и "Полтаву", высказался о выступлении в чемпионате России.

"У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории Украины. Для меня это непонятно и недопустимо. Я бы не поехал, но не в моем праве винить того, кто поехал. но это их выбор. Кто-то может говорить "футбол вне политики", но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики", — сказал Дитятьев в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA.

В тоже время Дитятьев отметил, что у него много знакомых, которые поехали на заработки в РФ.

"Я не могу сказать, что прямо против, чтобы выступать в России, но лично я не поеду. У меня есть много друзей, которые играли там или считают нормальным туда ехать играть. У меня чуть другая позиция, я никогда с ними по этому поводу не ругался", - подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник киевского "Динамо" признался, что очень хотел бы продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

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