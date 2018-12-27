''Не знаю, осознавал ли'': Месси сделал откровенное заявление о Роналду

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси признался, что получал удовольствие от соперничества с португальцем Криштиану Роналду, когда тот выступал за "Реал".

При этом аргентинский бомбардир отметил, что не знает, понимал ли его оппонент важность противостояния. "Я не знаю, осознавал ли он это. Но это было отличное соперничество, в котором мы оба хотели совершенствоваться изо дня в день, и дарить друг другу лучшее. Также думаю, что это было хорошо для зрителей", – цитирует Месси издание Marca.

Лионель Месси и Криштиану Роналду sport.es

Лионель также заявил, что "Реалу" будет очень не хватать португальского форварда. "Реал" – отличный клуб, один из лучших в мире, в котором выступают много хороших игроков. Но Криштиану будет не хватать любой команде, из которой бы он ушел. Он забивает много голов и делает другие разные вещи на поле", – подчеркнул аргентинец "Барселоны".

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