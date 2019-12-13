"Не знаю, что творится": защитник "Динамо" шокирован игрой команды в Лиге Европы

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев не понимает, каким образом его команда не сумела победить "Лугано" и выйти в плей-офф Лиги Европы.

"То офсайд, то из пустых игрок выбивает. Нам нет никаких оправданий. Будем разбирать игру. Не знаю, что творится. Нет слов. Последний матч это вообще что-то необъяснимое. Над реализацией постоянно работаем на тренировках. Все отрабатываем, все получается, а в игре не идет и все", – цитирует Караваева Динамо Киев от Шурика.

Александр Караваев Footboom.com

Он также назвал невыход киевлян из группы, в которой они считались явными фаворитами, "провалом".

"Катастрофа ли это для "Динамо"? Это точно провал. Не выйти из группы, где мы считались лидерами, это очень тяжело. Что дальше? Впереди еще одна важная игра против "Десны". Нужно к ней готовиться. Никакого другого пути у нас нет", – добавил игрок "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, левый защитник "Александрии" Денис Мирошниченко забил один из лучших голов в Лиге Европы.

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