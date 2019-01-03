''Не знаю, что происходит'': бразилец "Динамо" — о ситуации с клубом

Полузащитник "Динамо" Витор Буэно, арендованный киевлянами у "Сантоса" до лета 2020 года, расстроен отсутствием игровой практики в столичной команде.
"Я надеялся, что сыграю больше. Я ведь перебрался в "Динамо" только по той причине, что не играл в "Сантосе". Не знаю, что произошло, ведь тренер киевлян со мной не разговаривал на этот счет. Да, я не говорю на английском, поэтому трудно общаться, нужно звать переводчика. Я хорошо тренируюсь, мое колено готово на все 100%. Могу сказать, что никогда не переставал тренироваться, никогда не опускал голову. Не знаю, будет ли у меня постоянная игровая практика в "Динамо" — вся надежда на тренера. Но он едва смотрит на меня, не знаю даже, что происходит", — передает слова футболиста "Динамомания" со ссылкой на GloboEsporte.com.
Витор Буэно
Сантос
Как сообщал OBOZREVATEL:
Буэно заключил соглашение с киевским "Динамо" и два года будет выступать в составе "бело-голубых" на правах аренды.
Предполагается, что на поле он составит конкуренцию Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу, поскольку может играть на разных позициях в полузащите.
Позже Александр Хацкевич подтвердил, что бразильский новичок не будет выступать на позиции нападающего.
В бразильской Серии А за "Сантос" Буэно провел 47 матчей, забил 9 голов. В Кубке Либертадорес в 10 матчах отметился 3 голами.