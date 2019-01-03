''Не знаю, что происходит'': бразилец "Динамо" — о ситуации с клубом

Полузащитник "Динамо" Витор Буэно, арендованный киевлянами у "Сантоса" до лета 2020 года, расстроен отсутствием игровой практики в столичной команде.

"Я надеялся, что сыграю больше. Я ведь перебрался в "Динамо" только по той причине, что не играл в "Сантосе". Не знаю, что произошло, ведь тренер киевлян со мной не разговаривал на этот счет. Да, я не говорю на английском, поэтому трудно общаться, нужно звать переводчика. Я хорошо тренируюсь, мое колено готово на все 100%. Могу сказать, что никогда не переставал тренироваться, никогда не опускал голову. Не знаю, будет ли у меня постоянная игровая практика в "Динамо" — вся надежда на тренера. Но он едва смотрит на меня, не знаю даже, что происходит", — передает слова футболиста "Динамомания" со ссылкой на GloboEsporte.com.

Витор Буэно Сантос

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