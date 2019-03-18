"Не знаю, чем он недоволен": Суркис высказался об отставке Хацкевича

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.

По ее словам, фиаско в противостоянии с "Челси" в Лиге Европы, которому украинская команда проиграла с общим счетом 0:8, не скажется на позициях белорусского специалиста.

Игорь Суркис

"Я не обсуждаю его увольнение. Хацкевич работает, надеюсь, что игроки и тренеры сделают из этого поражения выводы. Я ни с кем не разговаривал после матча. Сейчас будет перерыв – будем разговаривать. Он просил нападающего – я купил ему нападающего. Не знаю, чем он недоволен. Я выполнил свою задачу по комплектации команды", – приводит слова Суркиса ua.tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о санкциях к команде после поражения от "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5.

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