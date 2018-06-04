Не знал, куда ехал: в России ограбили звезду мирового футбола

Бывший форвард лондонского "Арсенала" Нванкво Кану был ограблен в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении ТАСС.

Экс-футболист летел из столицы Туманного Альбиона в Калининград, где команда Нигерии сыграет первый матч в рамках ЧМ-2018, с пересадкой в Москве.

Прилетев в пункт назначения, Кану не досчитался 11 тысяч долларов и тут же обратился в правоохранительные органы.

По горячим следам в "Шереметьево" были задержаны двое грузчиков, у которых было изъято всю сумму.

Напомним, в соперниках по группе у сборной Нигерии на ЧМ-2018 Хорватия, Исландия и Аргентина. 16 июня нигерийцы сыграют первый матч с хорватами.

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