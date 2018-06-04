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Не знал, куда ехал: в России ограбили звезду мирового футбола

1.7тЧитать новость на украинском

Бывший форвард лондонского "Арсенала" Нванкво Кану был ограблен в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении ТАСС.

Экс-футболист летел из столицы Туманного Альбиона в Калининград, где команда Нигерии сыграет первый матч в рамках ЧМ-2018, с пересадкой в Москве.

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Прилетев в пункт назначения, Кану не досчитался 11 тысяч долларов и тут же обратился в правоохранительные органы.

По горячим следам в "Шереметьево" были задержаны двое грузчиков, у которых было изъято всю сумму.

Напомним, в соперниках по группе у сборной Нигерии на ЧМ-2018 Хорватия, Исландия и Аргентина. 16 июня нигерийцы сыграют первый матч с хорватами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России накануне ЧМ создали опасный сувенир.

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Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Нигерии по футболу
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Соколов Олег
Соколов Олег
Ну вот, опять звездят окраинские СМИ. Никто никого не обворовывал. Просто затерялся багаж. А когда он заявил в полицию, стали искать и обнаружили грузчиков, которые нашли сумку и несли её, чтобы вернуть владельцу. Опять с ног на голову всё перевернули. Лишь бы показать Россию в плохом свете.
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