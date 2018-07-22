"Не значит победить": Хацкевич подытожил матч за Суперкубок

Главный тренер "Динамо" (Киев) остался полностью доволен игрой своей команды в матче за Суперкубок-2018. Об этом Александр Хацкевич заявил на послематчевой пресс-конференции.

"В первую очередь хотелось бы поздравить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Если к ним нормально относиться, они тоже хорошо себя ведут. Что касается самой игры - владеть мячом и владеть инициативой - не значит победить. Может и начало матча было за Шахтером, но мы не давали им проводить контратаки до конца. Игроков я предупреждал сразу, что нужно будет терпеть".

Кроме того, Хацкевич уверен, что эта победа приятная и она добавит как физических так и моральных сил в дальнейшем.

На вопрос о результате игры Беседина, коуч бело-синих ответил, что игрой Артема он также полностью доволен.

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"Он делает очень большой обьем работы. Посмотрите на чемпиона мира - Францию. Сколько голов забыл Жиру? Ни одного удара в створ ворот. Но конечно нам еще нужен нападающий".

Как сообщал Obozrevatel, футбольный клуб "Динамо" (Киев) победил в матче за Суперкубок. Игра завершилась с результатом 1-0. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.