"Не завидую людям": Блохин откровенно высказался о коронавирусе

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал, что из-за коронавируса он вместе с семьей живет за городом и соблюдает карантин, потому что понимает серьезность ситуации.

"Пока все в порядке, с женой на кулаках со скуки не бьемся. Скучать не приходится, всегда есть чем себя занять. Живем мы за городом, младшие дочки рядом, учатся дистанционно. Карантин соблюдаем, кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Понимаем: все это серьезно. Самоизоляция многим не нравится, но здоровье – превыше всего", – сказал Блохин в интервью изданию Футбольный клуб.

Олег Блохин Football.ua

Он заявил, что не завидует тем, кто проводит карантин в квартире и не имеет возможности выйти на свежий воздух.

"Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели. У меня тут озеро рядом, можно прогуляться и свежим воздухом подышать. Надо поддерживать себя в норме, а то ведь наслушаешься новостей о коронавирусе, поддашься панике – так и с ума сойти можно", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Блохин высмеял чемпионат Беларуси и рассказал, чем занимается на карантине. Он также объяснил, почему приехал на финал Лиги Европы 2019 года в инвалидной коляске.