Не забил с метра и врезался мужским достоинством в штангу: в матче ЛЕ случился курьез

В матче четвертого тура Лиги Европы между "Мольде" и "Арсеналом" случился невероятно курьезный момент.

В начале встречи при счете 0:0 защитник норвежцев Шериф Синьян подключился к атаке своей команды и должен был замыкать прострел своего одноклубника, однако непостижимым образом с метра не попал по пустым воротам. На этом неприятности для футболиста не закончились, поскольку после этого он по инерции влетел своим мужским достоинством в штангу.

Видео этого момента можно посмотреть, начиная с 0:29.

Поединок закончился уверенной победой "Арсенала", который разгромил соперников со счетом 3:0 и заработал очередные три очка в копилку. Лондонский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, набрав 12 пунктов после четырех матчей. "Мольде" делит второе место с венским "Рапидом" с шестью очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Тоттенхэма" Гарри Винкс поразил "девятку" ворот "Лудогорца" ударом с центра поля.