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13 сентября • обновлено в 11:39
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Не Ярмоленко: назван самый дорогой футболист Украины

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Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стал самым дорогим футболистом Украины.

Стоимость игрока, ставшего одним из лидеров сборной Украины, выросла со времени последнего обновления (13 июня текущего года) на 10 млн евро и теперь составляет 30 млн евро.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Instagram

Это позволило Зинченко выйти в единоличные лидеры рейтинга самых дорогих украинских игроков. Ранее он делил первое место с Андреем Ярмоленко ("Вест Хэм") — по 20 млн евро.

Теперь Ярмоленко делит вторую строчку с Виктором Цыганковым — стоимость полузащитника "Динамо" выросла до тех же 20 млн евро. На четвертой позиции — полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский (12,5 млн евро), замыкает пятерку самых дорогих игроков страны натурализованный бразилец, игрок "Шахтера" и сборной Украины Марлос.

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Увеличение стоимости Зинченко связано с его стабильной игрой в основе "Манчестер Сити", а также с успехами в сборной Украины. В последних двух матчах против Литвы (победа 3:0) и Нигерии (ничья 2:2) Зинченко отметился двумя забитыми голами и был признан лучшим игроком матча против Нигерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клуб украинца Зинченко побил финансовый рекорд в мировом футболе.

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Александр Зинченко
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