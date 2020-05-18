"Не выделываться": Суркис заявил о поддержке "Шахтера"

Михаил Морозов Футбол 11:17, 18.05.2020 Обновлено: 12:00, 18.05.2020

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов пойти на серьезные уступки, чтобы доиграть украинскую Премьер-лигу в Киеве, в том числе предоставить донецкому "Шахтеру" любой стадион.

"Сегодня четыре клуба, которые претендуют на первую шестерку, фактически находятся в Киеве. Двум другим клубам мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями. "Заре" я предложил базу нашей ДЮСШ. С тремя тренировочными полями, тренажерным залом, отдельными комнатами, трехразовым питанием. Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать своих соперников и попросит любую арену", – сказал Суркис-младший в эфире программы "Великий футбол".

Игорь Суркис

Он отметил, что сейчас пришло время, когда необходимо искать компромисс ради окончания сезона.

"Мы в ситуации, когда должны идти навстречу футболу, а не выделываться и думать, как мы будем играть. Меньшинство не должно говорить, что они хотят играть на своем стадионе. Потому что в чем смысл, если на стадион не пустят никого, кроме футболистов? Сыграли, разошлись", – подытожил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис заявлял, что украинской Премьер-лиге не удастся избежать скандалов, если сезон будет завершен досрочно.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Австралия решила докопаться до истоков пандемии COVID-19: ее поддержали более 60 стран

"Психоз на высшем уровне": Джемилев рассказал, что натворил Путин в Крыму

Крым массово заселяют россиянами. Повторяется трагедия 1944 года – Мустафа Джемилев

Зеленский мог надавить на Путина. Существование Украины – катастрофа для России. Интервью с Павлом Климкиным

Схема "Эпицентра" и ОП: прибыль поделили с "95 кварталом"