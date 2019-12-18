"Не воспринимаю": Шовковский откровенно рассказал о драке с Хачериди

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что не восхищается своим поступком, когда побил партнера по команде Евгения Хачериди.

Инцидент произошел после матча Лиги Европы с израильским "Маккаби" в 2011 году, когда защитник получил красную карточку. По словам СаШо, в тот момент его захлестнули эмоции.

Евгений Хачериди и Александр Шовковский FootballHub

"Бить одноклубника – ненормально? А относиться так ко всей команде – нормально? Во-первых, я не воспринимаю это как свое замечательное действие. Я не восхищаюсь тем, что сделал. Во-вторых, я понимал, что это была последняя капля. Мы с Шевченко его просили, ему доказывали… Был момент, когда мы вместе чуть его не… Андрей меня тогда сдержал, сказал: "Давай не будем". Были исчерпаны почти все возможности. Потом – эмоции", – заявил Шовковский в интервью Вацко Light.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шовковский откровенно рассказал о предложении Рината Ахметова перейти из киевского "Динамо" в донецкий "Шахтер".

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