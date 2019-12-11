"Не вижу сверхсилы": Каштру прокомментировал поражение "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Аталанты" в шестом туре Лиги чемпионов.

"Была игра до гола "Аталанты". Была достаточно сбалансированная игра в начале второго тайма. Мы контролировали матч, но после пропущенного все слишком быстро произошло. С нашей стороны было разочарование, потому что иногда в игре нужна удача. В одних матчах она была у нас, сегодня – не было. Игра в некоторых моментах была сбалансированной. Мы не были той доминатной командой, которая создает много моментов, держит мяч, больше времени на половине поля соперника. "Аталанта" создавала проблемы, с которыми мы не так часто встречаемся", - цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол 2".

По мнению португальского наставника "Аталанта" очень хорошо контролировала его вингеров

"Слева они закрывали наш фланг, накрывали Исмаили и Тайсона. Алана Патрика также постоянно опекали, ему не давали подключаться к Тайсону и Исмаили на фланге. Это нам оставляло немного правый фланг, там была некоторая динамика. Потом были приняты не совсем правильные решения, мы добирались до лицевой, но подачи были не лучшими. Стараемся варьировать фланги, это сегодня не получалось. Сегодня аннулировали и Мораеса, было очень сложно переводить мяч к воротам соперника. Это привело к очень сложной игре. Хоть и результат 0:3, но я не вижу сверхсилы "Аталанты", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча на ОСК "Металлист" "Шахтер" - "Аталанта" завершилась со счетом 0:3. Этот результат не позволил команде продолжить выступление в Лигу чемпионов и она вылетела в Лигу Европы.

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