Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич не понимает, почему украиноязычные футболисты и тренеры переходят на русский во время тренировок и в социальных сетях.

"Мне тяжело говорить за всех, почему переходят на русский. Возможно, причина в среде или тому подобном. Если говорить обо мне, то я не вижу смысла переходить на русский в Украине. Это не мой родной язык, я не владею им так свободно. Я думаю на украинском, потому так и говорю. Если общаться с украинцем, даже если его основной язык русский, то он меня поймет", – цитирует слова Костевича издание Tribuna.

Владимир Костевич Sportarena

27-летний футболист переехал в "Лех" в 2017 году. За польский клуб он провел 95 поединков, отметившись одним забитым голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от партии "Слуга народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк принципиально отказался разговаривать на украинском языке на публике.

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