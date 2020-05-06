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6 мая • обновлено в 23:10
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"Не вижу смысла": Владимир Костевич отказался от русского языка

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Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич не понимает, почему украиноязычные футболисты и тренеры переходят на русский во время тренировок и в социальных сетях.

"Мне тяжело говорить за всех, почему переходят на русский. Возможно, причина в среде или тому подобном. Если говорить обо мне, то я не вижу смысла переходить на русский в Украине. Это не мой родной язык, я не владею им так свободно. Я думаю на украинском, потому так и говорю. Если общаться с украинцем, даже если его основной язык русский, то он меня поймет", – цитирует слова Костевича издание Tribuna.

Владимир Костевич

Владимир Костевич

Sportarena

27-летний футболист переехал в "Лех" в 2017 году. За польский клуб он провел 95 поединков, отметившись одним забитым голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от партии "Слуга народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк принципиально отказался разговаривать на украинском языке на публике.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Польша
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Браво, парень!
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