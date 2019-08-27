"Не вижу смысла": сенсационный финалист Кубка Украины пригрозил бойкотом УАФ

Финалист минувшего розыгрыша Кубка Украины "Ингулец", который стал первым в истории клубом из низшего дивизиона в решающем матче турнира, пригрозил снятием с нового сезона соревнования.

По словам президента клуба из пгт Петрово Александра Поворознюка, национальная футбольная федерация не особо оценила сенсационное достижение команды.

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Александр Поворознюк Кадр из видео

"Если бы нам не попал по жребию "Металлист", я бы демонстративно снял команду с Кубка. Не вижу смысла играть в этом турнире. В прошлом сезоне мы дошли до финала, и никаких премиальных, ни рубля никто не дал – только транспортные деньги. Медали дали на память "серебряные", но половина уже к приезду домой пораспадались. Никакого внимания! Смысл в Кубке что-то делать?" – сказал Поворознюк в эфире клубного YouTube-канала.

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