Не вижу, как с такой игрой сможем попасть в Лигу чемпионов, – Суркис

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что он опустошен после поражения от "Колоса" (0:2) в последнем туре УПЛ, и заявил, что его команда должна обыгрывать соперников такого уровня.

"После сегодняшней игры у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен и считаю, что какие бы неурядицы нас не постигли, имею в виду травмы и отсутствие отдыха, команды уровня "Колоса" мы должны обыгрывать, если претендуем на попадание в Лигу чемпионов", – сказал Суркис-младший в эфире программы "Профутбол".

Он отметил, что у руководства есть еще десять дней, чтобы разобраться в причинах провала в сезоне 2019/20, и оценил шансы киевлян в Лиге чемпионов.

"Давайте мы сначала разберемся с тем, что произошло в этом чемпионате. Впервые в истории такой большой разрыв между первым и вторым местом, поэтому давайте не будем спешить. Пока я не вижу, каким образом мы можем попасть в Лигу чемпионов с такой игрой", – подытожил президент "Динамо".

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