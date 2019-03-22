"Не видел смысла": Шевченко рассказал, как "проигнорировал" Фонсеку

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что не обсуждал с наставником "Шахтера" Паулу Фонсекой игру сборной Португалии.

По словам Шевченко, он прекрасно понимает, кого будет поддерживать его коллега в матче отбора Евро-2020 Португалия – Украина, который пройдет 22 марта.

Андрей Шевченко ФФУ

"Я общаюсь с Фонсекой перед каждым матчем сборной, распрашиваю его о состоянии игроков "Шахтера". Но я не общался с ним перед Португалией – понимаю его корни, любой португалец любит свою команду, так что я не видел смысла говорить с ним. Даже с учетом того, что он в Украине давно и прекрасно себя чувствует в нашей стране. Так что не спрашивал его о сборной Португалии, у нас и так достаточно информации о сопернике", – цитирует наставника украинцев "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал окончательную заявку команды на игры с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта) в отборе Евро-2020.

Наставник "желто-синих" резко отреагировал на вопрос о будущем в команде скандального защитника Ярослава Ракицкого.

Шевченко также выразил сомнения в том, что его подопечным необходимо персонально опекать лидера паортугальцев Криштиану Роналду.

Поединок Португалия – Украина пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" в пятницу, 22 марта. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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