Не веривший в COVID-19 главный тренер сборной Италии заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус, сообщила Итальянская федерация футбола (FIGC).

В заявлении FIGC говорится, что заболевание у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.

Ранее Манчини скептически относился к пандемии, опубликовав шутку в своем Instagram. На картинке, выложенной в социальной сети, была изображена медсестра, которая спрашивает пациента о том, как он заразился COVID-19. "Смотрел новости", – отвечает последний. Шутка вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Манчини, и специалист позже удалил публикацию.

Шутка про COVID-19 от Манчини Instagram Роберто Манчини

Сборная Италии 11 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией. Затем "скуадра адзурра" сыграет с Польшей (15 ноября) и Боснией и Герцеговиной (18 ноября) в Лиге наций УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, не верящий в коронавирус российский стронгмен заразился COVID-19 и описал весь "ужас". Спортсмен у себя в Instagram признался, что испытал весь кошмар на себе.