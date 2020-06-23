Не увидел никакого убийства, – Цыганык о матче "Динамо" – "Колос"

Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык считает, что арбитр Сергей Бойко в матче "Динамо" – "Колос" (2:1) судил адекватно в обе стороны.

По словам Цыганыка, ему обидно смотреть на эмоции главного тренера "Колоса" Руслана Костышина. Эмоции необходимо убирать и смотреть на ситуацию сознательно, считает телеведущий.

"Расскажите, в каких моментах матча "Динамо" – "Колос" арбитр убил гостей? Я понимаю эмоции, понимаю, что долго смотрят VAR, что с этим есть проблемы. У нас террариум в судейском корпусе. Старшие завидуют молодым, кого-то взяли в судьи ФИФА, кого-то не взяли. Я не увидел никакого убийства. Наоборот, думаю, что арбитр лояльнее отнесся к "Колосу" в этом матче", – цитирует Цыганыка FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Колос" завершился со счетом 2:1, при этом арбитр поставил четыре пенальти и отменил пятое.

После игры наставник "Колоса" Руслан Костышин заявил, что на поле творился беспредел.