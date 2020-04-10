Не уважает правила: Роналду вызвал возмущение, нарушив карантин

Александр Чеканов Футбол 19:21, 10.04.2020

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, вызвал возмущение, после того, как нарушил условия карантина.

На неделе нападающий "Ювентуса" провел секретную тренировку на стадионе родного острова Мадейра. Соответствующие фото были опубликовано изданием Diario de Noticias de Madeira.

Криштиану Роналду на тренировке
dnoticias.pt
Криштиану Роналду на тренировке
dnoticias.pt

При этом, по словам глава департамента здравоохранения Мадейры Педро Рамоса, футболисту никто не давал разрешения на проведение занятия. "Роналду не имеет специального разрешения на тренировки. Если он уважает правила, как и все граждане, он не должен тренироваться. Нет никаких привилегий", – сказал Рамос во время пресс-конференции.

Криштиану Роналду на тренировке
dnoticias.pt
Криштиану Роналду на тренировке
dnoticias.pt

Этот поступок также вызвал возмущение среди болельщиков, которые раскритиковали игрока за нарушение.

Криштиану Роналду на тренировке
dnoticias.pt

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду в социальной сети Instagram опубликовал фото украинской легкоатлетки Юлии Левченко.

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