"Не устраивает": бразилец "Шахтера" наотрез отказался играть в Украине

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард не намерен продолжать карьеру в украинском клубе. По признанию футболиста, он хочет уйти в команду из более сильного чемпионата.

"Когда закончится контракт с "Шахтером", хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу карьеру – в Украине играть непросто, поскольку не хватает матчей уровня Лиги Чемпионов, а чемпионат сейчас не такой сильный, как был раньше, и он меня не устраивает", – сказал Бернард в интервью программе "Профутбол" на канале 2+2.

Напомним, что Бернард перешел в "Шахтер" в 2013 году из бразильского клуба "Атлетико Минейро". В составе "горняков" бразилец сыграл 156 матчей, в которых забил 28 голов. Также Бернард сыграл 14 игр и забил один гол за сборную Бразилии, в которую впервые был вызван в 2012 году. Контракт бразильца с донецким клубом действует до конца нынешнего сезона.

Как сообщал "Обозреватель", донецкий "Шахтер" может подписать контракт с бразильским нападающим киевского "Динамо" Жуниором Мораесом.