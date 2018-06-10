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"Не умеем и не добьемся": Боярский унизил сборную России перед ЧМ-2018

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Актер и известный футбольный болельщик Михаил Боярский не ждет от сборной России на ЧМ-2018 успешного выступления.

"Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы. Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить", - цитирует Боярского "Бизнес Online".

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Боярский уверен, что россиянам ничего не светит на мундиале.

"Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя", – подытожил артист.

Такой правдивый ответ очень удивил российских болельщиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-тренер сборной России рекордно унизился перед Путиным.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Михаил Боярский
Объект
сборная России по футболу
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