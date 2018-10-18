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''Не тот футболист'': Хацкевич сделал признание о новичке "Динамо"

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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что бразильский новичок команды Буэно не будет выступать на позиции нападающего.

"После матча "Динамо" с "Арсеналом-Киев" про Буэно начали говорить, как о центрфорварде, но это оказалось преждевременным. Товарищеские игры для того и есть, чтобы посмотреть на футболистов в других позициях. В нападении у Буэно не получилось. Поняли, что для роли наконечника это не тот футболист", - заявил белорус в эфире ДинамоТВ.

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Напомним, что 2 августа Буэно заключил соглашение с киевским "Динамо" и два года будет выступать в составе бело-голубых на правах аренды.

Предполагалось, что на поле он составит конкуренцию Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу, поскольку может играть на разных позициях в полузащите.

В бразильской Серии А за "Сантос" Буэно провел 47 матчей, забил 9 голов. В Кубке Либертадорес в 10 матчах отметился 3 голами.

Позже подруга бразильца поразила сеть необычной внешностью.

Персоны
Витор БуэноАлександр Хацкевич
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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