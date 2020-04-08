Не только Шевченко и Ребров: 9 лучшего дуэтов в истории киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" является самым титулованным клубом в Украине, причем киевляне радовали своих болельщиков прекрасными результатами как во времена Советского Союза, так и после обретения независимости.

В этом материале я напомню о достижениях "бело-синих", ведь они поистине впечатляют.

"Динамо" - 13-кратный чемпион СССР, 11-кратный серебряный и трехкратный бронзовый призер. 9 раз становилось обладателем Кубка СССР, еще трижды – Кубка сезона. Киевляне – 15-кратные чемпионы Украины, 11-кратные вице-чемпионы и один раз выигрывали "бронзу". 11 раз динамовцы становились обладателями Кубка страны, восемь раз – Суперкубка Украины, еще четырежды становились победителями Кубка содружества. Также в богатейшей коллекции "Динамо" два Кубка обладателей Кубков 1975-го и 1986-го годов, Суперкубок УЕФА 1975 года. И это я перечислил далеко не все достижения команды с берегов Днепра.

Шевченко и Ребров - один из лучших атакующих дуэтов мира

В этих успехах вклад всех игроков "Динамо" разных поколений: вратарей, защитников, полузащитников, нападающих и, конечно же, великолепных тренеров. Но всегда в составе киевлян были дуэты исполнителей, которые прекрасно взаимодействовали, понимали и дополняли друг друга на поле. Частенько слаженные действия этих пар приносили команде важнейшие победы.

Назовем девять таких дуэтов.

Олег Блохин – Леонид Буряк. Легендарные динамовцы, многократные чемпионы СССР, обладател еврокубков понимали друг друга на поле с полуслова. Много мячей Олег забивал после выверенных передач Леонида, после которых они, обнявшись, дружно бежали к центру поля.

Андрей Шевченко – Сергей Ребров. Эта пара в свое время входила по праву в число лучших атакующих дуэтов Европы. Сколько результативных пасов было послано Сергеем, после которых Андрей портил настроение вратарям соперников.

Игорь Беланов – Александр Заваров. В завоевании киевлянами Кубка Кубков-1986 и "золота" чемпионов СССР сезонов 1985 и 1986 годов огромный вклад этой парочки. В 1986-м Игорь стал обладателем "Золотого мяча", а Сашу журналисты назвали лучшим футболистом чемпионата СССР. Все поровну, все по справедливости…

Анатолий Бышовец – Владимир Мунтян. Сыгрались эти ребята, еще выступая за юношескую сборную Киева. В тандеме они появились в основном составе киевлян в 1966 году. Анатолий стал чемпионом СССР в 1966-1968 и 1971 годах, Владимир – семикратный чемпион Советского Союза в составе "Динамо". Оба динамовца являются участниками ЧМ-1970. Оба забили немало мячей за родной клуб. Посмотреть на игру Быша и Муни болельщики ходили валом – и получали футбольное наслаждение.

Геннадий Литовченко – Олег Протасов. Перейдя из "Днепра" в "Динамо", они продолжали блистать, отлично понимая друг друга. Олег прекрасно чувствовал партнера, всегда был готов вовремя оторваться от оппонента, чтобы замкнуть острую передачу Геннадия.

Юрий Войнов – Виктор Каневский. Обладатели первого "золота" киевского "Динамо" в сезоне-1961.

Валерий Лобановский – Олег Базилевич. Запомнилось умение левого края динамовского нападения Лобановского со стандартных положений навешивать мяч на голову правого края Базилевича, после чего мяч частенько направлялся за спину вратарям соперников.

Валентин Белькевич – Максим Шацких. 124 мяча в матчах чемпионатов Украины забил Максим. Многие из них – после передач Валентина, которого по праву называли лучшим распасовщиком украинского первенства.

Андрей Зазроев – Михаил Коман. В 1952 году они в составе "Динамо" завоевали первое "серебро" чемпионата СССР, а в 1954-м выиграли первый для киевлян Кубок СССР. После их метких ударов ногами и головой много мячей за годы выступлений за "бело-синих" побывали в воротах соперников.

К сожалению, в "Динамо" образца 2020 года я не вижу яркого атакующего дуэта. Надеюсь, пока не вижу…

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