Главная Новости
8 апреля • обновлено в 19:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель Все статьи автора

Не только Шевченко и Ребров: 9 лучшего дуэтов в истории киевского "Динамо"

579

Киевское "Динамо" является самым титулованным клубом в Украине, причем киевляне радовали своих болельщиков прекрасными результатами как во времена Советского Союза, так и после обретения независимости.

В этом материале я напомню о достижениях "бело-синих", ведь они поистине впечатляют.

"Динамо" - 13-кратный чемпион СССР, 11-кратный серебряный и трехкратный бронзовый призер. 9 раз становилось обладателем Кубка СССР, еще трижды – Кубка сезона. Киевляне – 15-кратные чемпионы Украины, 11-кратные вице-чемпионы и один раз выигрывали "бронзу". 11 раз динамовцы становились обладателями Кубка страны, восемь раз – Суперкубка Украины, еще четырежды становились победителями Кубка содружества. Также в богатейшей коллекции "Динамо" два Кубка обладателей Кубков 1975-го и 1986-го годов, Суперкубок УЕФА 1975 года. И это я перечислил далеко не все достижения команды с берегов Днепра.

Шевченко и Ребров - один из лучших атакующих дуэтов мира

Шевченко и Ребров - один из лучших атакующих дуэтов мира

В этих успехах вклад всех игроков "Динамо" разных поколений: вратарей, защитников, полузащитников, нападающих и, конечно же, великолепных тренеров. Но всегда в составе киевлян были дуэты исполнителей, которые прекрасно взаимодействовали, понимали и дополняли друг друга на поле. Частенько слаженные действия этих пар приносили команде важнейшие победы.

Назовем девять таких дуэтов.

Олег Блохин – Леонид Буряк. Легендарные динамовцы, многократные чемпионы СССР, обладател еврокубков понимали друг друга на поле с полуслова. Много мячей Олег забивал после выверенных передач Леонида, после которых они, обнявшись, дружно бежали к центру поля.

Андрей Шевченко – Сергей Ребров. Эта пара в свое время входила по праву в число лучших атакующих дуэтов Европы. Сколько результативных пасов было послано Сергеем, после которых Андрей портил настроение вратарям соперников.

Игорь Беланов – Александр Заваров. В завоевании киевлянами Кубка Кубков-1986 и "золота" чемпионов СССР сезонов 1985 и 1986 годов огромный вклад этой парочки. В 1986-м Игорь стал обладателем "Золотого мяча", а Сашу журналисты назвали лучшим футболистом чемпионата СССР. Все поровну, все по справедливости…

Анатолий Бышовец – Владимир Мунтян. Сыгрались эти ребята, еще выступая за юношескую сборную Киева. В тандеме они появились в основном составе киевлян в 1966 году. Анатолий стал чемпионом СССР в 1966-1968 и 1971 годах, Владимир – семикратный чемпион Советского Союза в составе "Динамо". Оба динамовца являются участниками ЧМ-1970. Оба забили немало мячей за родной клуб. Посмотреть на игру Быша и Муни болельщики ходили валом – и получали футбольное наслаждение.

Геннадий Литовченко – Олег Протасов. Перейдя из "Днепра" в "Динамо", они продолжали блистать, отлично понимая друг друга. Олег прекрасно чувствовал партнера, всегда был готов вовремя оторваться от оппонента, чтобы замкнуть острую передачу Геннадия.

Юрий Войнов – Виктор Каневский. Обладатели первого "золота" киевского "Динамо" в сезоне-1961.

Валерий Лобановский – Олег Базилевич. Запомнилось умение левого края динамовского нападения Лобановского со стандартных положений навешивать мяч на голову правого края Базилевича, после чего мяч частенько направлялся за спину вратарям соперников.

Валентин Белькевич – Максим Шацких. 124 мяча в матчах чемпионатов Украины забил Максим. Многие из них – после передач Валентина, которого по праву называли лучшим распасовщиком украинского первенства.

Андрей Зазроев – Михаил Коман. В 1952 году они в составе "Динамо" завоевали первое "серебро" чемпионата СССР, а в 1954-м выиграли первый для киевлян Кубок СССР. После их метких ударов ногами и головой много мячей за годы выступлений за "бело-синих" побывали в воротах соперников.

К сожалению, в "Динамо" образца 2020 года я не вижу яркого атакующего дуэта. Надеюсь, пока не вижу…

Любите футбол, играйте в футбол, смотрите футбол. А все о вашей любимой игре читайте на OBOZREVATEL. И пусть как можно чаще побеждают команды, которым отданы ваши футбольные сердца.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Липенко Александр Липенко
Персоны
Олег Протасов Максим Шацких Александр Заваров Валерий Лобановский Олег Блохин Леонид Буряк Сергей Ребров Андрей Шевченко
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1668.

    Вылечились: 35. Умерли: 52.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Ученые нашли вещество, блокирующее коронавирус.

  • Кабмин заявил, что карантин могут продлить до начала мая, в апреле смягчать правила не будут.

  • В Украине запустят общественный транспорт: инфекционист назвала условие.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
NaVi
Победа NaVi
1.65 Сделать ставку
mousesports
VS
fnatic
Победа mousesports
1.65 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа Endpoint
2,08 Сделать ставку
Singularity
VS
SKADE
Победа SKADE
1.60 Сделать ставку
Nordavind
VS
Heretics
Победа Heretics
1.77 Сделать ставку
Espada
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.80 Сделать ставку
Украина получит транш от МВФ до конца 2020 года
1.01 Сделать ставку