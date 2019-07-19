"Не то, что сейчас": Милевский прошелся по УПЛ

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, сейчас выступающий за белорусский клуб "Динамо" (Брест), вспомнил о временах, когда он играл в украинской Премьер-лиге.

"В Бресте выступают еще два украинца — Нойок и Хобленко. Оба — очень хорошие футболисты. Мы дружим. Часто вспоминаем тот украинский чемпионат, где "Днепр" был в порядке, "Металлист", "Шахтер", "Динамо"... Время, когда много народу приходило на стадион, в командах было много топ-игроков. Все помнят эти времена. Тогда был очень интересный чемпионат, не то, что сейчас", — отметил Милевский, которого цитирует dynamo.kiev.ua со ссылкой на Youtube-канал "Трендец".

Артем Милевский Instagram Артема Милевского

Милевский также объяснил феномен своей популярности и то, почему находится в пятерке самых узнаваемых украинских игроков среди болельщиков.

Новости Милевский загулял с новой красоткой и похвастался видео

"Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте из играющих на довольно высоком уровне. На профессиональном уровне. Очень сильно этим горжусь. Ведь я не только играю в футбол, а и борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где родился, вырос и мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть. А не просто играть на любительском уровне", — сказал Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, друг Милевского — Денис Адлейба — сделал шокирующее признание, рассказав, что рано завязал с футболом из-за ошибки врачей.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!