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"Не то, что сейчас": Милевский прошелся по УПЛ

2.1т Читать материал на украинском

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, сейчас выступающий за белорусский клуб "Динамо" (Брест), вспомнил о временах, когда он играл в украинской Премьер-лиге.

"В Бресте выступают еще два украинца — Нойок и Хобленко. Оба — очень хорошие футболисты. Мы дружим. Часто вспоминаем тот украинский чемпионат, где "Днепр" был в порядке, "Металлист", "Шахтер", "Динамо"... Время, когда много народу приходило на стадион, в командах было много топ-игроков. Все помнят эти времена. Тогда был очень интересный чемпионат, не то, что сейчас", — отметил Милевский, которого цитирует dynamo.kiev.ua со ссылкой на Youtube-канал "Трендец".

Артем Милевский

Артем Милевский

Instagram Артема Милевского

Милевский также объяснил феномен своей популярности и то, почему находится в пятерке самых узнаваемых украинских игроков среди болельщиков.

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"Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте из играющих на довольно высоком уровне. На профессиональном уровне. Очень сильно этим горжусь. Ведь я не только играю в футбол, а и борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где родился, вырос и мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть. А не просто играть на любительском уровне", — сказал Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, друг Милевского — Денис Адлейба — сделал шокирующее признание, рассказав, что рано завязал с футболом из-за ошибки врачей.

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Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь Брест
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Merlo Susan
Merlo Susan
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