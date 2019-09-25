Не сыграет: УЕФА принял решение по сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года в случае выхода в финальную часть турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части первенства Европы 2020 года, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, из-за чего сборная Украины не сможет попасть к сборной России в группу B. Три игры группы состоятся в Санкт-Петербурге. При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала.

Напомним, что Евро-2020 впервые пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября в Харькове) и Португалией (14 октября в Киеве).

10 сентября Сборная Украины по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Нигерии. Поединок впервые за 10 лет прошел в Днепре, на "Днепр-Арене" и завершился со счетом 2:2.

7 сентября Украина сыграла матч 5-го тура квалификации Евро-2020. Встреча в Вильнюсе против сборной Литвы завершилась со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

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