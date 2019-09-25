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27 сентября • обновлено в 19:58
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Не сыграет: УЕФА принял решение по сборной Украины на Евро-2020

56.4т Читать материал на украинском

Сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года в случае выхода в финальную часть турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

Не сыграет: УЕФА принял решение по сборной Украины на Евро-2020

Согласно регламенту жеребьевки финальной части первенства Европы 2020 года, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, из-за чего сборная Украины не сможет попасть к сборной России в группу B. Три игры группы состоятся в Санкт-Петербурге. При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала.

Напомним, что Евро-2020 впервые пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября в Харькове) и Португалией (14 октября в Киеве).

10 сентября Сборная Украины по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Нигерии. Поединок впервые за 10 лет прошел в Днепре, на "Днепр-Арене" и завершился со счетом 2:2.

7 сентября Украина сыграла матч 5-го тура квалификации Евро-2020. Встреча в Вильнюсе против сборной Литвы завершилась со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

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Тема
Евро-2020
Теги
Сборная Украины по футболу УЕФА
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Правильно было бы забрать у этих расейских тварей евро. И вообще паРРашную сборную исключить из членов УЕФА - они не европейцы. Это одичалые азиаты.
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4
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Кацaп Кацaпыч, твои истеричные стоны показывают уровень твоей недостраны.. Удовлетворен =)
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3
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кoзлинa Бapaнович, У тебя видать мозги забрали уже давно или у тебя их сроду не было, и на ньюГaбoн, свiдомо MAHДАйнутая мpaзота уже не дотягивает.
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2
2
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Кто на ком стоял, рагули, поясните!)
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4
2
2 из 4 ответов | показать все
hunt andres
hunt andres
коршун федот, слышь, ты, падаль летучая, лети в АТО, уничтожитель йопнутый.
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1
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Sergey, кала кусок. Тебе гавкать со ольгино вроде удобно. Работаешь шавкой, стал сyкой.
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3
1

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