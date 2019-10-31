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31 октября • обновлено в 18:40
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Не сыграет с "Динамо": ФФУ жестко наказала легионера "Шахтера"

1.1т Читать материал на украинском

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшей ФФУ) вынес решение относительно эпизода с красной карточкой полузащитника "Шахтера" Алана Патрика в матче 12-го тура УПЛ против "Александрии".

Алан Патрик

Алан Патрик

ФК "Шахтер"

Бразильский хавбек на 75-й минуте встречи с "Александрией" грубо сыграл против полузащитника гостей Евгения Банады, ударив того по ногам.

По решению КДК, Алан Патрик дисквалифицирован на три поединка, один из которых – в Кубке против "Динамо" – он уже пропустил. Тем самым, игрок пропустит матч 14-го тура против того же "Динамо" в чемпионате Украины (10 ноября в Харькове) и не выйдет против "Карпат" (2 ноября во Львове).

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Темы
ФФУ Динамо - Шахтер
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
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