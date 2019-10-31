Не сыграет с "Динамо": ФФУ жестко наказала легионера "Шахтера"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшей ФФУ) вынес решение относительно эпизода с красной карточкой полузащитника "Шахтера" Алана Патрика в матче 12-го тура УПЛ против "Александрии".

Алан Патрик ФК "Шахтер"

Бразильский хавбек на 75-й минуте встречи с "Александрией" грубо сыграл против полузащитника гостей Евгения Банады, ударив того по ногам.

По решению КДК, Алан Патрик дисквалифицирован на три поединка, один из которых – в Кубке против "Динамо" – он уже пропустил. Тем самым, игрок пропустит матч 14-го тура против того же "Динамо" в чемпионате Украины (10 ноября в Харькове) и не выйдет против "Карпат" (2 ноября во Львове).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины в драматичном матче с двумя удалениями.

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