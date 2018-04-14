"Не сумели": Фонсека сделал признание о "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что в матче в Харькове "Динамо" было лучше его команды.

"Надо признать, что соперник сегодня был лучше нас. Динамовцы, в частности, лучше нас начали матч. В первые 35 минут у нас игра практически не получалась. После пропущенного гола ситуация немного изменилась, мы качественно среагировали, имели ряд моментов, могли забить. Сегодня мы не были на своем уровне. И не сделали всё от себя зависящее, чтобы выиграть", - заявил португалец в эфире телеканала "Футбол 1".

По словам наставника "горняков" его подопечные сами виноваты в том, что не показали многое из того, на что способны.

"Мы не были агрессивным, мы постоянно ошибались в передачах. После гола игра стала складываться для "Динамо" положительно — наш соперник закрылся, и нам было очень сложно вскрыть зоны. Сегодня нам также не хватило внимательности, концентрации и настроя. В первые минут 35 матча мы практически не играли. А после гола динамовцы стали чувствовать себя очень комфортно — "Динамо" всегда очень хорошо оборонялось", - подытожил Фонсека.

Напомним, что игра 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 0:1.