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30 января • обновлено в 16:17
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"Не становится проблемой": известный российский тренер высказался об украинском языке

2.6т
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что смотрит "Лигу Смеха". При этом он отметил, что без проблем понимает юмор на украинском языке.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что смотрю вашу "Лигу Смеха". Нравится, что некоторые команды выступают на украинском, некоторые на русском. И это не становится проблемой ни для зрителей, ни для выступающих, ни для меня как зрителя Youtube", – цитирует слова Слуцкого агентство Tribuna.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Eurosport

Он также рассказал, какие команды вызывают у него наибольшую симпатию.

""Прозрачный гонщик" и "Загорецька" – две мои любимые команды. Они делают крутые вещи", – добавил бывший тренер сборной России.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время одной из тренировок "Рубина" Леонид Слуцкий пошутил над своим подопечным Олегом Данченко, назвав его технику "украинской".

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Леонид Слуцкий (футбольный тренер)
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Livesey David
Livesey David
Так смешно хрюкают на этой мове, а что там хрюкают уже и не важно.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Свинячья мова сама по себе смешная.
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