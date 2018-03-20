"Не срослось": лидер "Шахтера" высказался об уходе из клуба

Английскую Премьер-Лигу полузащитник донецкого "Шахтера" Фред назвал лучшим вариантом для продолжения карьеры. Об этом бразилец сообщил телеканалу ESPN.

"Это лучшая лига мира. Более, чем уверен, что там я смогу развиваться, как футболист. Во время зимнего трансферного окна были переговоры и "Манчестер Сити" даже вышел с конкретным предложением. Однако, поскольку я уже был заигран в Лиге чемпионов за "Шахтер" и не мог играть за другую команду, решили пока повременить", - сказал Фред.

Также полузащитник донецкой команды рассказал о некоторых деталях переговоров с "горожанами".

"Гвардиола лично со мной не общался, но представители "Сити" выходили на моего агента. К сожалению, не срослось, но сейчас трансферное окно закрыто и я сосредоточен на играх за "горняков", а летом - поживем-увидим. "Сити" - очень крутая команда. Я бы с удовольствием играл в ней. Или за "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" - клубы с большими традициями в Англии и Европе", - подчеркнул Фред.

Как сообщал “Обозреватель”, “Манчестер Юнайтед” готов заплатить “Шахтеру” за трансфер Фреда 40 миллионов фунтов. Также сообщалось о том, что заполучить бразильца желает и французский ПСЖ.