"Не спасет": Леоненко назвал причину провала "Динамо" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы из-за низкого уровня индивидуального мастерства некоторых футболистов.

Такое мнение выразил экс-нападающий "бело-синих", а ныне эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко. В частности, он напомнил о невероятных промахах форварда киевлян Артема Беседина в игре со швейцарским "Лугано".

Виктор Леоненко сайт каналов "Футбол 1/2"

"Для меня тренеры никогда не были виноваты, хоть они и были слабые. Тренеры не играют в футбол. В таких моментах как у Беседина, ни один тренер не спасет. Ну и президент – он подписывает контракты с такими игроками. Но здесь стоит напомнить о главном. Они должны были выходить с первого места в группе. Это так, на всякий случай", – приводит слова Леоненко официальный сайт каналов "Футбол 1/2".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты киевского "Динамо" устроили бойкот фанатам команды после матча Премьер-лиги с "Десной".

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