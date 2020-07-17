Не соблюдать закон – черта нашего характера, – Михайличенко о матче с "Колосом"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что у его команды осталось мало времени на подготовку к матчу последнего тура УПЛ против "Колоса", и высказался о регламенте чемпионата.

"Мы сделаем все для того, чтобы успеть подготовиться к "Колосу". Другого выхода у нас нет. Хотя я не понимаю регламент. Я читал, что регламент – это закон. И, независимо от того, какое место занимает та или иная команда, в двух последних турах все должны находиться в равных условиях. Я не понимаю, почему у "Колоса" на один день отдыха больше. Но я думаю, что обходить или не соблюдать закон – черта нашего характера", – сказал Михайличенко в интервью клубному телеканалу.

Напомним, что в последнем туре УПЛ "Динамо" сыграет с "Колосом" на НСК "Олимпийский". Чтобы обеспечить второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, киевлянам нужно одержать победу. "Заря", которая отстает от подопечных Михайличенко на два пункта, принимает "Десну".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1 и приблизилось к Лиге чемпионов.