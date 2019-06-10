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"Не слышал": Ярмоленко посмеялся над Зинченко

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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко подколол своего партнера по команде Александра Зинченко.

Футболист "Вест Хэма" заявил, что ни разу не слышал каких-либо высказываний о нем в Англии.

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Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко

Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко

ФФУ

"Что в Англии говорят о Зинченко? Ничего. Ни разу не слышал, чтобы о нем кто-то говорил. На самом деле Зина – красавчик и молодец. Он показал своими работой и отношением, что все возможно. Показал это многим критикам, которые говорили, что он не заиграет, и молодым пацанам. Главное – работать, тренироваться и прогрессировать. Можно быть каким угодно талантом, но без работы ты нечего не добьешься. Он показал это всей Украине", – приводит слова Ярмоленко "Динамо" Киев от Шурика со ссылкой на YouTube-канал "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко накануне матча отбора Евро-2020 с Люксембургом покинул расположение национальной команды.

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Персоны
Андрей ЯрмоленкоАлександр Зинченко
Тег
сборная Украины по футболу
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