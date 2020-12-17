Не Роналду и не Месси: ФИФА назвала лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала форварда "Баварии" Роберта Левандовски лучшим игроком года. Игрок сборной Польши в борьбе за престижный трофей обошел Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) и Лионеля Месси ("Барселона", Аргентина).

Торжественная церемония ФИФА The Best прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

"Выиграть этот приз во времена Месси и Роналду – это что-то особенное. Я очень горд и счастлив. Это особый день для меня и моих партнеров по команде. Невероятное чувство. В этом году мы выиграли все, что могли. Главный момент – это, конечно, Лига чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что нужно всегда верить в мечты, и ты будешь вознагражден за это", – признался поляк после награждения.

Приз лучшей футболистке получила Люси Бронз ("Манчестер Сити", Англия), тренером года стал Юрген Клопп ("Ливерпуль", Германия). Лучшим голкипером года был назван Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

Роберт Левандовски с трофеем Twitter ФИФА

Левандовски является рекордсменом по количеству матчей и голов в истории сборной Польши, входит в тройку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Германии.

С 2014 года в футболке "Баварии" провел 201 поединок, в которых отметился 177 забитыми мячами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января Роберт был признан лучшим нападающим Лиги чемпионов и игроком года в Европе.