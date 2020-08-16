Не рискую говорить на украинском или русском, – игрок "Шахтера"

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили признался, что стесняется своего знания иностранных языков в Украине.

По признанию футболиста, для него все славянские слова звучат очень запутанно.

"Когда приехал в Португалию, там язык был тот же. А когда в Украину – даже алфавит совершенно другой был. Очень сложно. Мне все слова даются сложно. Я понимаю достаточно много. Но не рискую говорить, но я понимаю. И даже очень стыдно говорить, ошибиться, сказать неправильно. Поэтому я молчу, но понимаю очень многое", – цитирует Исмаили tribuna.com со ссылкой на "Правила жизни" на Shakhtar TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня донецкий "Шахтер" подтвердил тяжелейшую травму Исмаили.

31-летний бразилец выступает в футболке "горняков" с 2013 года. За это время принял участие в 135 матчах, забив в них 12 голов. В текущем сезоне УПЛ левый защитник провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач.

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