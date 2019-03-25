"Не разделяю": тренер Люксембурга своеобразно оценил Шевченко

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц призвал не оценивать работу Андрея Шевченко в национальной команде Украины на основании его великолепной футбольной карьеры.

Кроме того, по мнению наставника соперника "желто-синих" в отборе к Евро-2020, огромное влияние на игру украинской сборной оказывает работа клубных тренеров.

Люк Хольц Tageblatt.lu

"Я абсолютно не разделяю точку зрения, что бывший великий игрок обязательно становится великим тренером. Теперь у Шевченко, несомненно, есть опыт работы тренером. Когда видишь, как играет его команда, то понимаешь, что у него есть талант. Но, несомненно, есть большая заслуга в том, как готовят игроков в клубах, таких как "Шахтер" или "Динамо", которые являются главными командами страны", – цитирует Хольца FootBoom.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевчекно назвал проблему, с которой столкнулся при работе в национальной команде.

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