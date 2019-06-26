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"Не рассматриваю": экс-тренер "Зари" послал подальше клубы из России

1.3тЧитать материал на украинском

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб не будет рассматривать предложений о работе в российских клубха.

В интервью zbirna.com 53-летний специалист анонсировал возвращение к работе уже осенью нынешнего года.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

dynamo.kiev.ua

"Может быть, к октябрю снова начну работать. Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из "Ювентуса" не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений. Хотя… Варианты из России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится – так точно. А этого, как мне кажется, в ближайшее время не случится", – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я тоже не буду рассматривать предложения от российских футбольных клубов. Пошли они все нaxeр, я и в футбол то играть не умею. СУГС, ёпста!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Молодец! Нафуй ту расею!
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