"Не рассматриваю": экс-тренер "Зари" послал подальше клубы из России

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб не будет рассматривать предложений о работе в российских клубха.

В интервью zbirna.com 53-летний специалист анонсировал возвращение к работе уже осенью нынешнего года.

Юрий Вернидуб dynamo.kiev.ua

"Может быть, к октябрю снова начну работать. Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из "Ювентуса" не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений. Хотя… Варианты из России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится – так точно. А этого, как мне кажется, в ближайшее время не случится", – сказал Вернидуб.

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